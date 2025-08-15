「尊い」「泣ける」犬好き感涙！「どっちが似合う？」と愛犬に尋ねる少女の心温まる成長物語【作者に聞く】
夏休み特集として、2025年によく読まれた人気漫画を紹介。
愛犬目線で飼い主との絆を描いた、かっくさん(@cak221)の漫画「犬と棘の話」。飼い主を思う愛犬の気持ちが温かく、ラストの二人のやりとりで涙腺が崩壊したという読者が続出し、「尊い」「泣ける」といった声が多く寄せられている。
■人生をこの先もずっと一緒に歩んでほしい
本作の主人公・姫ちゃんは、子どものころに「髪も短いしがさつだし、男の子みたい」と言われ心に棘が刺さった状態に…。自信を失った姫ちゃんは、いつしか愛犬に「どっちが似合う？」と服を尋ねるようになった。愛犬が選んだ服なら、苦手だったスカートも履けるようになる。そうして成長とともに、自分で自分に似合う服を選んで着られるようになった。愛犬は、いつしか姫ちゃんの相談役になっていたのだ。「小さいころから一緒に育ったので兄弟姉妹のような存在です。だからこそ、人生をこの先もずっと一緒に歩んでほしいという結末にしてみました」と、かっくさんは語る。
取材協力：かっく(@cak221)
