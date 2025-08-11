¡Ö¿¿¤Î¥µ¥à¥é¥¤¡ªÌ¼¤È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¡¢¸µ¥·¥ã¥ë¥±´ÆÆÄ¤¬ÂçÀä»¿
¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤«¤é¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¡£
28ºÐ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤¬¸Ø¤ëÀ¤³¦ÅªÌ¾Ìç¤ò¿·Å·ÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¡£
¤½¤ÎÈÄÁÒ¤Ï¡¢2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥É¥¤¥Ä2Éô¤Î¥·¥ã¥ë¥±¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡ØVI¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥·¥ã¥ë¥±¤Ç´ÆÆÄ¤ä¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ó¥å¥¹¥±¥ó¥¹¤¬¡¢ÈÄÁÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÊÂàÃÄ¤ò¡ËÊ¹¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤Í¡ªÞæ¤Ï1Ç¯¤·¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤Ë¶Á¤¯Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¹Í¤¨Êý¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤È¤Æ¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿¿¤Î¥µ¥à¥é¥¤Àï»Î¤À¤Ã¤¿¡£·üÌ¿¤ËÆ¯¤¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£»ä¤Ë¤ÏÆó¿Í¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Þæ¤¬Ì¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤ÏºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Í¡ª
Þæ¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ê¥·¥ã¥ë¥±¤Ë¤Ï¡ËÈà¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë»ñ¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤·Þæ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¹ß³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÈà¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×
ÈÄÁÒ¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¿ÍÊÁ¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤òÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÆâÅÄÆÆ¿Í¤äµÈÅÄËãÌé¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥·¥ã¥ë¥±¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏºâÀ¯Æñ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÈÄÁÒ¤é¤Î³èÌö¤Ç2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2Éô¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢1Éô¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈÄÁÒ¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï34»î¹ç¤Ç71¼ºÅÀ¤È¼éÈ÷¤¬Êø²õ¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤Ç2Éô¤Ø¹ß³Ê¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2Éô¥ê¡¼¥°¤Ç18¥Á¡¼¥àÃæ14°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£