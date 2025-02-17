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https://www.science.org/doi/10.1126/science.adp1510
"Dessert stomach" finally found in the brain
https://newatlas.com/biology/dessert-stomach-brain-sugar/
So THAT's why you always have room for pudding! Scientists prove 'dessert stomach' is real | Daily Mail Online
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-14394303/Scientists-prove-dessert-stomach-real.html
Why we may crave dessert even when we are full from dinner | New Scientist
https://www.newscientist.com/article/2468346-why-we-may-crave-dessert-even-when-we-are-full-from-dinner/
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