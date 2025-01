DeNAは27日、2025年のシーズンスローガンを『横浜奪首』に決定したと発表した。昨シーズンは『横浜進化』をシーズンスローガンに掲げ、選手一人ひとりが成長を続けてチームが日ごとに進化し、横浜に歓喜の瞬間を届けることができた。しかし、レギュラーシーズン3位という悔しい結果に終わってしまったことを忘れず1年間戦い続けるために、新スローガンには「横浜 DeNA ベイスターズの勢いを再び見せつけ、リーグ優勝・日本一を奪い取る」という意味を込めている。

昨年成し遂げられなかったセントラル・リーグ優勝、そして2年連続の日本一を達成するため、シーズンスローガン『横浜奪首』を胸に、今シーズンの戦いに挑む。▼ 三浦大輔監督 コメント「2025年シーズンは、なんとしても悲願のセ・リーグ優勝を成し遂げ、そして2年連続の日本一へ。この2つの首位を『奪い取る!』決意を表す言葉をスローガンにしました。そのためにも、2024年のポストシーズンでチームみんなが見せた勢いをこれだけで終わらせない。シーズン最初のスタートダッシュはもちろん、各試合で見せる勢い、ここぞの場面での勢い。この勢いを見せつけるとともに、優勝への決意を持って、今シーズンを戦いぬく。そして首位を奪い取る!これらの意味を持たせたスローガンです」▼ DeNAの直近10年のスローガン2025年『横浜奪首』2024年『横浜進化』2023年『横浜頂戦』2022年『横浜反撃』2021年『横浜一心』2020年『NEW GENERATION IS HERE.』2019年『Go Beyond the Limit.』2018年『VICTORY is within US.』2017年『THIS IS MY ERA』2016年『WE PLAY TO WIN』