£Ô£Ë£ÏÌÚËÜÉð¹¨¤¬Åê»ñ²ÈÉüµ¢¤Ë°ÕÍß¡Ö¤·¤Ê¤¤¤È¥¢¥«¥ó¡× »×¤¤»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤â¹ðÇò
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Ô£Ë£Ï¡×¤ÎÌÚËÜÉð¹¨¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¡¢£³£±Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£Åê»ñ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚËÜ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£²ÅÙ¤Îµð³ÛÅê»ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÈï³²Áí³Û¤¬£·²¯±ß¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢Ä¹Ç¯½êÂ°¤·¤¿¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤ò£²£°£²£²Ç¯¤ËÂà½ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¾ÁõÄÌ²ß¤ä£Æ£Ø¤Ç¼«¿È¤äÂ¾¿Í¤Î¶â¤ò±¿ÍÑ¤·¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿ÌÚËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¿¤«¤Þ¤Ä¤¬¡ÖËÜÍè¤Ï¿Í¤Î¤ª¶â¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¶âÍ»Ä£¤ËÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢ÌÚËÜ¤Ï¡Ö¤ª¶âÌÙ¤±¤Î¤¿¤á¤Ëµ¤¤Å¤¯»þ´Ö¤ò¾Ê¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«²¶¤¬¡Ä¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¥À¥Þ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÅê»ñ¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌÚËÜ¤À¤¬¡Öº£¸å¤Ï¡¢·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¥¢¥«¥ó¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Åê»ñ¥¤¥³¡¼¥ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯´í¸±¤Ê¤â¤Î¤À¤È°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¶à¿µ´ü´ÖÃæ¤ÎÀ¸³è¤Ï¡Ö³Ú¤Ê»à¤ËÊý¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÚËÜ¡£»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê£µ£°¡Ë¤òµó¤²¡Ö¿Í¤ÈÃý¤ë¤Î¤¬¤Û¤ó¤Þ¤ËÁ´¤Æ¡££±¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£