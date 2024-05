Amazonが連邦航空局(FAA)から目視外飛行の承認を得たため、ドローンを使って荷物を配達する「Prime Air」サービスの対象地域が拡大されます。記事作成時点でカリフォルニア州とテキサス州の限られた地域にのみサービスが展開されていますが、今後はより広い範囲で導入される予定です。Amazon drones: Prime Air expands drone deliveries after FAA approval

https://www.aboutamazon.com/news/transportation/amazon-drone-prime-air-expanded-delivery-faa-approvalAmazon Prime Air drones allowed off line-of-sight leash • The Registerhttps://www.theregister.com/2024/05/30/amazon_prime_air_allowed_off/Amazon Is Expanding US Drone Service After Regulator’s Nod - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-30/amazon-to-expand-us-drone-service-after-getting-regulator-s-nodAmazonによると、これまでドローン操縦の際は「目視」で飛行させることが義務づけられていて、ドローンの動向を必ず人の目で捉え続けておく必要があったとのこと。こうした制限から、今まではごく限られた地域でしかPrime Airサービスを提供できなかったといいます。ところが、Amazonが推し進めていた技術戦略が功を奏し、AmazonはFAAから目視外飛行の承認を得られたとのこと。このため、今後はテキサス州カレッジステーションの配達エリアが拡大されるそうです。Amazonは、ドローンに障害物検知・回避技術を導入するなどして、目視観測者なしで飛行するためのBVLOS(目視外)機能を何年もかけて強化させていったとのこと。Amazonは、システムがどのように設計・運用・メンテナンスされ、指定された要件をどのように満たしているのかを実証し、広範な分析・テストデータを提供してFAAの承認を得たそうです。2024年後半にはドローン配達サービスが本格的にAmazonの配送ネットワークに統合され始め、一部地域でさまざまな賞品の当日配達が可能になるとのこと。Amazonの広報担当者は「これまでに数千件のドローンによる配達を完了しました」と述べており、今後10年間で年間5億個の荷物をドローンで届けるという目標を掲げているそうです。