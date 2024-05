ある女性が8歳の時から飼っていた老犬(10)が先月、急に後追いをするようになり、女性から離れなくなった。そんな愛犬の行動を女性は「らしくないわね」とそれほど気に留めずにいたが、なんと2週間ほどで亡くなってしまったという。女性が「今思えば、あの子は別れを告げていたのだろう」と語る切ないニュースを、米ニュースメディア『Newsweek』などが伝えた。TikTokユーザー、リタさん(Rita)のオスの愛犬“ボルト(Bolt)”が4月23日、10歳で息を引き取った。

それから数日後のこと。リタさんがTikTokに、ボルトが亡くなる少し前に撮影したという動画を投稿したところ、多くの人の心を揺さぶった。カメラはボルトが毛布の上に顔をのせて尻尾を振る様子や、ソファに寝ているリタさんの上にやっとのことでよじ登り、そっと寄り添う姿を映し出しており、こんな言葉が添えられていた。「なぜこの子は私から離れないのかしら? いつもはこんなにしがみついてくることはないのに…。」そうしてリタさんが、ボルトを亡くした後でハッと気付いた“切ない思い”についてこのように綴っていた。「あの時は気づかなかったの。ボルトが別れを告げていることにね。」「あの子をもっとギュッと、抱きしめてあげれば良かった。」さらにコメント欄では、「ボルトが亡くなる2週間前頃だったわ。普段は私の後追いなどしなかったのに、シャワーをするのについてきたり、ソファに寝そべる私のそばにやって来て寄り添うようになったの。この動画のようにね」と説明し、米ニュースメディア『Newsweek』のインタビューでは、次のように述べていた。「実はボルトは、慢性的な肝臓病の末期症状である肝硬変だったの。」「ボルトを飼い始めたのは私がまだ8歳の頃で、それ以来、私とボルトには強い絆が生まれたわ。ただ残念なことに、私のエンジェルは先週の火曜日(23日)、逝ってしまった。私たちはボルトがもう苦しむことがないように、安楽死させたの。」「ボルトは私の腕の中で深い眠りに落ちたわ。あれは私の人生の中で、最もつらい出来事だった。だってボルトは私のベストフレンドだったから。正直に言うとね。私は今でも、あの子が逝ってしまったことが信じられないの。」「ただ一方で、ボルトを抱きしめて泣き崩れている最中、あの子が吐いた最後の一息が鮮明に蘇り、心が張り裂けそうになるのよ。」リタさんによると、ボルトはとても優しい犬で、人を噛んだことはなく、年を取っても遊ぶのが大好きだったそうで、「心にぽっかりと穴が開き、今でもそれを埋めることができないの」と語っている。そんなリタさんの最近のTikTokには、ボルトを追悼する写真や動画が多数投稿されており、次のようなコメントが寄せられた。「これは本当の話? 私の老犬もくっついて離れず、これまでとは違った行動をしているの。私はまだ心の準備ができていないのに…。」「この動画を見た後、私は立ち直ることができないでいる。」「きっとボルトは痛みを感じていたのだろうね。それで最も安心できて、大好きなあなたのそばにいたかったのでしょうね。」「この犬は最後の最後まで、飼い主とできる限りの時間を過ごしたかったのだろうね。」「きっとサヨナラを言って、あなたに最後のハグをしたかったのよ。」「ボルト、安らかに。そしていつもリタさんと一緒にいられますように。」なおリタさんは、「私たちは病気に気づくのが遅かったの。だからもっと早く獣医に診せなかったことに対し、一生罪悪感で苦しむことになるわ」と明かしているが、テックインサイト編集部からは「ボルトはきっと、虹の橋の手前であなたのことをずっと待ち続けるに違いないわ!」とメッセージを送っている。ちなみに米テキサス州では昨年、末期がんと診断された犬が飼い主の男性に別れを告げにきた姿が捉えられ、TikTokで拡散した。男性はその日、愛犬を痛みから解放させるため、安楽死を選んだという。画像は『rita TikTok「the everyday reminder is killing me」「I would’ve huged you a little tighter」』『Justin Hinsley Instagram「I never in a million years」』『Shirley Bovshow Instagram「“Foxy and Charlie’s Last Night Together”」』『Court TikTok「I’ve been saving these videos for a “puppy best friend” post…」』『Rachel march TikTok「Update: Officially RIP Bowie bb」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)