前田拳太郎、高野洸ほか10名。ドラマ『君とゆきて咲く 〜新選組青春録〜』出演俳優のユニット・キミユキがデビュー
4月24日0時15分よりスタートする手塚治虫原作によるドラマ『君とゆきて咲く 〜新選組青春録〜』のオープニング、エンディング主題歌を歌うユニット・キミユキのデビューが発表された。
キミユキは、今作でW主演を務める前田拳太郎、奥智哉をはじめ、ドラマに出演する新撰組の主要メンバー10名で構成。仮面ライダーシリーズやスーパー戦隊シリーズ出演経験のある俳優、ドラマや映画、ミュージカルや舞台で活躍する俳優、YouTuberなど若手注目俳優が揃ったユニットとなっている。
◼️メンバー
前田拳太郎
奥智哉
杢代和人
羽谷勝太
柊太朗
庄司浩平
藤岡真威人
阪本奨悟
永田崇人
高野洸
リリース情報
「炎」
2024年4月24日 配信リリース
URL：https://kimiyuki.lnk.to/honoo
「夢HANABI」
2024年5月1日配信リリース
URL：https://kimiyuki.lnk.to/YUMEHANABI
ドラマ情報
URL：https://www.tv-asahi.co.jp/kimiyuki/
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Instagram: https://www.instagram.com/kimiyuki_ex/
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