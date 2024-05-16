長野・軽井沢町で11日、白い乗用車が緩やかなカーブを猛スピードで逆走する様子がカメラにとらえられた。逆走車は、車線を勘違いしていたとみられ、その後も上り車線を猛スピードで逆走し続けていた。逆走にまったく気づかず長野・軽井沢町の道路で11日午前10時ごろ、緩やかなカーブを猛スピードで逆走してくる白い乗用車がカメラにとらえられた。逆走を目撃した運転手は思わず、｢危ない！あー危ない！うわぁー！やばーい！やっば