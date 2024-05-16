大相撲五月場所＞◇五日目◇16日◇東京・両国国技館幕下四十八枚目・大野城（高田川）と幕下四十五枚目・納谷（大嶽）の無敗同士の一番は、土俵中央で互いに片方のまわしに手をかけ、出方をうかがう様子で一歩も譲らず時間が経過。立ち合いから4分を超えたところで行司が割って入ると「二番後 取直し」のアナウンスが行われて館内騒然の珍しい事態となった。【映像】かなりレアな「二番後 取直し」の垂れ幕息も絶え絶えの両