お笑いコンビ・千原兄弟千原ジュニアが１６日、都内で行われたマクドナルド「プレミアムローストアイスコーヒー４年ぶりの大リニューアルイベント」に出席した。イベントにちなみ自身が今年リニューアルしたことを問われると全身脱毛をしたことを告白。「いろんな人からエチケットとしてやっといたほうがいいよって言われて。去年の年末に、この１年を振り返るみたいな話をしていたらバイきんぐの小峠（英二）君が『全身脱