サンドイッチチェーン「サブウェイ」の企業Xアカウントの返信欄に、ネット民がざわついている。一般の人がサブウェイについて投稿すると、企業アカウントから返信が来ることがあるといい、その内容が「妙に距離感が近い」のだという。絵文字が満載で、相手に質問返しをすることもあるとか。一体、どんな内容なのか―。【写真】慣れ慣れしいサブウェイからの返事。あなたはどう感じますか…？自己紹介欄に、「話せる公式サブウェイ