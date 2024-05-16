國武聡容疑者ABEMA TIMES

母親が住んでいたアパートに放火か「遺品の整理が面倒になった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東京・八王子のアパートの一室に放火したとして、53歳男が逮捕された
  • 亡くなった母親の遺品を整理するため、親族とアパートを訪れていたという
  • 1人での作業中に放火したとされ、「遺品整理が面倒になった」と話している
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