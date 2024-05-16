中国オンラインプラットフォーム「シーイン（ＳＨＥＩＮ）」と「アリエクスプレス（ＡｌｉＥｘｐｒｅｓｓ）」で販売中の子ども用装身具から基準値の２７０倍に達する発がん性物質が検出された。１６日、ソウル市によると、シーインとアリエクスプレスで販売している子ども用カチューシャなど装身具７品目の製品安全性を検査した結果、このようなことが分かった。市は４月末から１カ月間、子ども用玩具・学用品・装身具・革製品を毎