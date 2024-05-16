東京都内の私立の中高一貫校で女子生徒たちを盗撮したとして当時、この学校に通っていた男子高校生5人が16日に書類送検されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、2022年から2023年10月の間、当時、都内の私立中高一貫校に通っていた男子生徒5人は、複数回にわたって同じ学校の女子生徒数十人を盗撮した性的撮影処罰法違反などの疑いで16日、警視庁に書類送検されたことがわかりました。5人は撮影した画像をSNSで共有して