洗濯用パック型液体洗剤を幼児が手にする様子（消費者庁と国民生活センター提供）洗濯用の液体入りパック型洗剤を、子どもや認知症の高齢者が口に入れてしまう事故が絶えず、命の危険につながるようなケースも起きている。国民生活センターは2015年に注意喚起をしたが誤飲はなくならず、家では「不用意に触ってしまう人の手の届く場所に置かないように」と呼びかけ、事業者に対しても「啓発を含めたより一層の安全対策を」と要望