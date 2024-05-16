【AFP＝時事】英国のカミラ王妃（Queen Camilla）が今後、毛皮の衣装を新調しないと約束した。動物愛護団体「動物の倫理的扱いを求める人々の会（PETA）」が15日、バッキンガム宮殿（Buckingham Palace）から受け取った書簡を公開した。2019年に毛皮製品の購入をやめると宣言した故エリザベス女王（Queen Elizabeth II）に追随する形。カミラ王妃は英国でキツネ狩りが違法となる前は、キツネの毛皮を愛用していた。バッキンガ