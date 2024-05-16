なんでも100円で買えた時代は終わりつつある――。円安地獄でステーキ店の倒産が過去最多…安くて美味い牛肉が食べられる時代は終わった物価高で高まる節約志向を背景に「100円ショップ」業界は順調に売り上げを伸ばしていることが、帝国データバンクが15日発表した調査でわかった。大手4社を中心とした国内100円ショップ市場（事業者売上高ベース）は、2023年度に初の1兆円を突破し（前年度比で約5％増の1兆200億円前後）、店