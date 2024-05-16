みなさんは、動画配信サブスク（定額料金を支払うことで、一定期間の間は動画が観放題になるサービス）でよく利用するのはどのサービスですか。株式会社しんげん（東京都渋谷区）が運営する主婦向けの情報メディア『SHUFUFU』が、「動画サブスク」に関する調査を実施したところ、1位は「Amazonプライム・ビデオ」でした。動画配信サブスクでよく見られているのはどのジャンルが多かったのでしょうか。【ランキングを見る】現在利用