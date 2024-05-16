いま、韓国の大手事務所で内紛が起き、行く末が注目されている。事の発端は4月25日、「BTS（防弾少年団）」を筆頭に多くのアイドルが所属する韓国の大手芸能事務所「HYBE」が、子会社「ADOR」のCEOミン・ヒジン氏を「HYBEの経営権を奪おうとしている」と、業務背任容疑で刑事告訴したことにある。【抗議写真】「ARMY」は、今回のお家騒動がBTSの名誉を著しく傷つけていると抗議し、HYBE社屋の前に葬式用の花輪を設置これに対し