日本食文化の祭典「CRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS」に出店！西麻布『誇味山』先行試食会

中⽥英寿氏が代表を務める株式会社 JAPAN CRAFT SAKE COMPANYは、2024年4月18日(木)から29日(月・祝)までの12日間、東京・六本木ヒルズアリーナにて、日本食文化の祭典「CRAFT SAKE WEEK 2024 at Roppongi Hills」を開催する。ここで紹介する西麻布の焼肉専門店『誇味山』は、開催初日の4月18日(木)から4月23日(火)までの5日間、同イベントに出店する。報道関係者向けの先行試食会に参加した。

■裏メニュー、焼売、牛肉まん、もつ煮込みが登場『誇味山』は、黒毛和牛を一頭飼いにし、肉の部位や切り方、旨みによって自家製のタレの味を変えるなど「タレ焼肉」の新境地を切り拓いた焼肉界のレジェンド・込山秀規氏の焼肉専門店だ。「CRAFT SAKE WEEK 2024 at Roppongi Hills」では、焼肉ではなく、普段お店では食べられない裏メニュー、焼売、牛肉まん、もつ煮込みが登場。味わいだけでなく、香り、食感にもこだわり抜いた『誇味山』ならではのオンリーワンの味を楽しめる。焼肉専門店『誇味山』の外観■こだわり抜いた『誇味山』の料理を実食試食会では、『誇味山』が「CRAFT SAKE WEEK 2024 at Roppongi Hills」に出店中に提供される、日本酒にぴったりの料理を試食することができた。日本酒にぴったりの料理を試食和牛と鶏ナンコツの焼売粗挽きの和牛肉と鶏ナンコツのコラボ!和牛の旨味が感じられ、鶏ナンコツ 独特の食感を楽しめた。和牛と鶏ナンコツの焼売和牛茶漬け上質なA5ランクの黒毛雌和牛のスライスを使った、贅沢な「和牛茶漬け」。肉の旨味を引き出してくれる出汁は、牛のスネやスジからとったスープとアゴ出汁をブレンドしたもの。ちりめん、岩海苔、塩昆布と3種類の薬味で頂戴する。店舗では、人気メニューとのこと。おかわりをする人が続出するほどの美味しさだ。和牛茶漬け誇味山の牛肉まん一頭買いした雌和牛の色々な部位を誇味山特製のタレで味付、ふんわりとした割包に挟んだ。雌和牛の美味しさが感じられる逸品。誇味山の牛肉まん誇味山の賄い〜モツ煮込み〜味噌ベースのスープで牛筋とモツを煮込んだ。この賄いは込山の母親からの伝統の味とのこと。モツが苦手な人でも食べられるように仕上げられた。モツ独特の臭みがなく、味噌が牛筋とモツに調和しており、美味しかった。誇味山の賄い〜モツ煮込み〜焼肉界のレジェンド 焼肉専門店『誇味山』 込山秀規氏焼肉界のレジェンド 焼肉専門店『誇味山』 込山秀規氏が語る!「CRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS」への意気込みYouTube:https://youtu.be/UsAXZ7EvRTA<店舗情報>焼肉 誇味山(こみやま)住所:東京都港区西麻布1-15-9ラ・アルタ西麻布ビル1F・東京メトロ千代田線 乃木坂駅 5番出口 徒歩7分・東京メトロ日比谷線 六本木駅 2場出口 徒歩12分・東京メトロ銀座線 表参道駅 A5出口 徒歩15分電話:03-6434-9729営業時間:ディナー 17:00〜24:00定休日:日曜日 、 祝日URL:https://komiyama-nishiazabu.tokyo/興味を持った人は、ぜひ、この機会に体験してみよう。