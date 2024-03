舞浜ベイエリアの景色が広がる眺望や温泉が楽しめる「SPA&HOTEL 舞浜ユーラシア」

SPA&HOTEL舞浜ユーラシアにて、”ピンク”尽くしの限定メニューやお風呂が登場する期間限定イベント「いちごフェア〜Pink!Pink!Pink!〜」が開催されます☆

SPA&HOTEL舞浜ユーラシア「いちごフェア〜Pink!Pink!Pink!〜」

開催期間:2024年4月1日(月)〜4月30日(火)

「SPA&HOTEL舞浜ユーラシア」にて、期間限定イベント「いちごフェア〜Pink!Pink!Pink!〜」を開催!

期間中の限定メニューとして、5Fレストラン「オーキッド」では「ふわもちフレンチトースト〜ベリーソースとフレッシュ苺を添えて〜」が提供されます。

スパのお風呂では女性限定で「いちごミルク風呂」が、カルダリウムサウナには「いちご塩」が登場。

さらにロビーには公式キャラクターのユーラシわんと共に桜やラナンキュラスなどピンクのフラワーアートでフォトスポットを配置し、楽しい春の雰囲気を演出します☆

オーキッド「ふわもちフレンチトースト ベリーソースとフレッシュ苺を添えて」

提供期間:2024年4月1日(月)〜4月30日(火)

価格:1,320円(税込)

提供時間:12:00〜15:00/17:00〜22:00(L.O.30分前)

提供場所:5Fレストラン「オーキッド」

5階にあるレストラン「オーキッド」に、期間限定で「ふわもちフレンチトースト ベリーソースとフレッシュ苺を添えて」が登場。

フレンチトーストには、ふわふわもっちりとした食パンが使用されているのもポイントです。

プレートにはフレッシュいちごや口いっぱいに香りが広がるあまおういちごのアイスクリーム、マスカルポーネクリーム、果実の入ったベリーソースとメイプルシロップが盛り付けられています。

さくさく食感のシュガーラスクも添えられた、いちご尽くしの嬉しいデザートプレートです。

女性限定「いちごミルク風呂」

提供日:2024年4月14日(日)・28日(日)

入浴剤投入時間:13:00・15:00・17:00・19:00

提供場所:ドーム風呂ハンマム

総大理石で身体に負担の少ない温度が副交感神経を優位に保ちリラックス効果が期待できる、トルコの蒸し風呂をイメージした「ドーム風呂ハンマム」

ドーム風呂ハンマムにて、4月14日と28日の2日間限定で「いちごミルク風呂」が実施されます。

いちご塩

開催日:女性は火曜日、男性は水曜日

※4月3日(水)を除く(スパ 定期メンテナンスの為)

開催時間:11:00〜22:00

提供場所:男性カルダリウムサウナ・女性カルダリウムサウナ

壁からの熱で穏やかに温められた蒸気が広がるスチーム浴が楽しめる「カルダリウムサウナ」

カルダリウムサウナ内に、ピンク色に染まった「いちご塩」が設置されます。

フォトスポット

ロビーに設置される、様々な種類の花で春の雰囲気を演出したフラワーアートをバックに写真撮影を楽しむことができるフォトスポット。

かわいらしいユーラシわんといっしょに舞浜ユーラシアへ来た記念写真を撮ることができます。

華やかな春を迎えることができる、”ピンク”尽くしの期間限定イベント。

SPA&HOTEL舞浜ユーラシアの「いちごフェア〜Pink!Pink!Pink!〜」は、2024年4月1日より開催です☆

