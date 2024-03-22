¿å¸¶ÄÌÌõà¾Ú¸À°ìÊÑá¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¡¡ESPN¡Öµ¿ÌäÅÀ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¤Ï£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÎÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿å¸¶°ìÊ¿»á¡Ê£³£¹¡Ë¤ò°ãË¡ÅÒÇîµ¿ÏÇ¤Ç²ò¸Û¤·¤¿ÌäÂê¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë£³£°Ê¬ÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Æ±¶É¤Ï¿å¸¶»á¤¬È¯¸À¤òÅ±²ó¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÅö½é¡¢ÂçÃ«¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¿å¸¶»á¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¼Ú¶â¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ÷¶â¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï²ÐÍËÌë¡¢¿å¸¶¤ò£Å£Ó£Ð£Î¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢£¹£°Ê¬´Ö¤Î¡ÊÅÅÏÃ¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×
¡Ö¤À¤¬¡¢£Å£Ó£Ð£Î¤¬¿åÍËÆü¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ëµ»ö¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÊÂçÃ«¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ë¿å¸¶¤ÎÀâÌÀ¤òÈÝÄê¤·¡¢ÂçÃ«¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬À¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡×
¡¡³«ËëÀï¤Î£²»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¡¢¿å¸¶»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿Æ±¶É¤ÎÄ´ºº°÷¡Êµ¼Ô¡Ë¥Æ¥£¡¼¥·¥ã¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊª»ö¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤Àµ¿ÌäÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤ËÎ±¤á¤¿¤¬¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Ï¡ÖÌîµå³¦¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤Î¸ýºÂ¤Ë¾¡¼ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µ»æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤·¡ÊÂçÃ«¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ë»ö¼Â¤Ê¤é¡¢¿å¸¶¤ÏÂçÃ«¤Î¶â¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÂçÃ«¤¬¸øÇ§²ñ·×»Î¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¸Û¤ï¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤ËÌµ´Ø¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î£²ÀïÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¼èºàÂÐ±þ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÂçÃ«¤ÎÄÀÌÛ¤Ï²±Â¬¤ò½õÄ¹¤µ¤»¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ëº®ÌÂ¤ÏÉ¬»ê¤À¡£