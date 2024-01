コミュニケーションアプリ 「LINE(ライン)」 内のスタンプショップに、LINEスタンプ「ようきなカビゴン!スタンプ」が登場!

「プロジェクトカビゴン」の公式SNSにて掲載されていた、イラストレーター・くまみねさん描き下ろしのようきでアクティブなカビゴンがスタンプになっています☆

LINEスタンプ ポケモン「ようきなカビゴン!スタンプ」

利用料金:1パッケージあたり300円(税込)または100LINEコイン

配信日:2024年1月18日(木)

ダウンロード方法:「LINE」内のスタンプショップまたは、公式オンラインストア「LINE STORE」より購入

『ポケットモンスター』シリーズに登場する”いねむりポケモン”のカビゴンを、様々な活動を通して応援する「プロジェクトカビゴン」

そんな「プロジェクトカビゴン」の公式SNSで連載されていたイラストシリーズ、「ようきなカビゴン!」が、LINEスタンプになっています。

イラストレーター・くまみねさんが描き下ろした、ようきでアクティブなカビゴンたち。

ゆるっとしたアートのカビゴンに癒されます。

カレー、木の実をたくさん食べるカビゴンのスタンプや、踊ったり走ったりと様々な姿のカビゴンのスタンプも揃っています。

ピカチュウ・ニャース・ゴンベが描かれているのも注目ポイントです。

表情豊かなカビゴンのスタンプで、トークを盛り上げることができます☆

ようきでアクティブなカビゴンたちのLINEスタンプ。

2024年1月18日(木)から配信されている、LINEスタンプ ポケットモンスター「ようきなカビゴン!スタンプ」の紹介でした☆

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

