【ネタバレ】『NCIS』シーズン20はいつ放送？わかっている情報まとめ

全米視聴率ナンバーワンを誇る米CBSの人気犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(以下、『NCIS』)は、現地時間の5月23日(月)にシーズン19の最終回が放送された。更新が決定済みのシーズン20の現時点でわかっている情報をまとめてみた。(本記事は『NCIS』シーズン19の重大なネタバレを含みますのでご注意ください)

今シーズンは『NCIS』の顔であるギブス(マーク・ハーモン『シカゴホープ』)がチームを離れる決断をし、ジェシカ・ナイト(カトリーナ・ロー『HAWAII FIVE-0』)とアルデン・パーカー(ゲイリー・コール『グッド・ファイト』)を新たな仲間に迎えるという展開で、作品にとって大きな転換期となった。

続くシーズン20でどんなドラマが繰り広げられるかは定かではないが、米RadioTimesによると、新シーズンについて現時点でわかっていることは以下の通り。

The team must come together to protect one of their own in tonight's SEASON FINALE of #NCIS. Tune in at 9/8c. pic.twitter.com/UXthTfZtYT