上海で行われた、日本の高校に留学するための試験を受けに集まった中国の若者（写真：楽商ジャパン提供）中国から日本の中学校や高校に留学する「低年齢留学」が増え始めた。背景にあるのは、中国における教育環境の悪化と日本の過疎地が直面する超少子化だ。生徒の5割が中国人留学生に房総半島の南部に位置し、太平洋が目の前に広がる鴨川令徳高校（千葉県鴨川市）の教務担当は、「10年ほど前から中国人留学生を受け入れるように