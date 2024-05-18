会社が採用すべき人材はどんな人か。経営コンサルティング・VC事業を手掛けるエッグフォワードの代表の徳谷智史さんは「前職での実績やスキルがどんなに優秀でも、会社の価値基準が合っていない人を採用すると組織が壊れてしまう。採用面接で役職について過剰に交渉してくる人は要注意だ」という――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■期待を裏切る「優秀そうな人材」会社の成長フェーズに