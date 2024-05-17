¡ÚÂ®Êó¡ÛÅì³¤Æ»»³ÍÛ¿·´´Àþ¡¡¤ªËß»þ´ü¤â¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×Á´ÀÊ»ØÄê¤Ë¡¡JRÅì³¤¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ MBS¥Ë¥å¡¼¥¹

¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¹æ¡¢¤ªËß¤Î´ü´Ö¤âÁ´ÀÊ»ØÄê¤Ç±¿Å¾ JRÅì³¤¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¤¬È¯É½

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

µ­»ö¤òÆÉ¤à

¥é¥ó¥­¥ó¥°

  • Áí¹ç
  • ¹ñÆâ
  • À¯¼£
  • ³¤³°
  • ·ÐºÑ
  • IT
  • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
  • ·ÝÇ½
  • ½÷»Ò
  1. 1. TDL¤ÇÏª½Ð¤·¤¿²¼È¾¿È²¡¤·ÉÕ¤±¤«
  2. 2. ¹â¶¶&ÈÓË­¤Î¡Ö¸òºÝ1Ç¯¡×¤Ë°ãÏÂ´¶
  3. 3. ½©¼ÄµÜ²È ¿Í»ö¤á¤°¤ê½ÅÂç´íµ¡¤«
  4. 4. ·ëº§¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×MCÀ¸ÊüÁ÷Âà½Ð
  5. 5. Ì¾¤âÃÎ¤é¤ÌÉã¤«¤éDV À¨ÀäÈ¾À¸
  6. 6. À¶ÄÍ¿®Ìé¤ËÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤« ËÜ¿ÍÄ¾·â
  7. 7. ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Íð¹Ô? Åì¹ñ¸¶»á¤¬²ó¸Ü
  8. 8. ÊÆ¾¯Ç¯ ·ã¿É¥Á¥Ã¥×¥¹1Ëç¿©¤Ù»àË´
  9. 9. 6ºÐÂ©»Ò¤Î½÷ÅòNG¤Ëµ¿Ìä Åê¹ÆÊªµÄ
  10. 10. ¤¢¤ª¤ê±¿Å¾ Èï³²¼Ô¤ÎÁ°¿¦¤Ë¶²ÉÝ
  1. 11. ¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤Î²¼Ãå»Ñ¤ËÈ¿¶Á
  2. 12. ¥ß¥¹¥É¤¬¤®¤Ã¤·¤ê ¤Ê¤¼ÂçÎÌ¹ØÆþ?
  3. 13. ¤Ä¤Ð¤µ ÅÄÂ¼½ß¤Î¼«ÂðÆÃÄê¤·³¹Àë
  4. 14. »³ËÜÂÀÏº»á¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤Ë¸ÀµÚ
  5. 15. ¿å¥À¥¦ ¾Ã¤¨¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¸½¤ìÁûÁ³
  6. 16. °ìÀ¸&¤Þ¤ê¤¨¡ÖÄ¾É®½ðÌ¾¡×¤ËÃíÌÜ
  7. 17. º»Ìé²Ã¤µ¤ó¸µÎø¿Í¤Ë¥Õ¥¡¥óÊ°³´
  8. 18. ¡ÖF¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¸µSKE¤Îº£
  9. 19. ±ÊÌî²ê°ê ËèÆü¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤ëÌõ
  10. 20. TDS¿·¥¨¥ê¥¢¾·ÂÔ¤Ë¡Ö¸¸ÌÇ¤·¤¿¡×
  1. 1. TDL¤ÇÏª½Ð¤·¤¿²¼È¾¿È²¡¤·ÉÕ¤±¤«
  2. 2. ½©¼ÄµÜ²È ¿Í»ö¤á¤°¤ê½ÅÂç´íµ¡¤«
  3. 3. Ì¾¤âÃÎ¤é¤ÌÉã¤«¤éDV À¨ÀäÈ¾À¸
  4. 4. ¤Ä¤Ð¤µ ÅÄÂ¼½ß¤Î¼«ÂðÆÃÄê¤·³¹Àë
  5. 5. »³ËÜÂÀÏº»á¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤Ë¸ÀµÚ
  6. 6. ³¤¤ËÍî¤È¤µ¤ì»àË´ ¿å¿¼3m¤ÇÈ¯¸«
  7. 7. ´é²¥¤é¤ì¤¿½÷À­ ¸½ºß¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ
  8. 8. ¾®4»àË´ ¤´¤ß¼ý½¸¼Ö±¿Å¾¼ê¤ò¼áÊü
  9. 9. µÙ¿¦¤Î20Âå ¥ä¥Ð¤¤Éû¶È¥Ð¥ì²ò¸Û
  10. 10. ¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¼Ö¡×¤Ë¼ÖÆâ¤«¤éÈáÌÄ
  1. 11. ÀÐ´Ý¿­Æó»ÔÄ¹ ¿Íµ¤½Ð¤¿¤­¤Ã¤«¤±
  2. 12. ½÷»ù¸þ¤±½ñÀÒ¤¬ÃËÀ­¤Ë°ÛÎã¥Ò¥Ã¥È
  3. 13. ¼Â¤Ï¥¿¥Ì¥­¡Ö¸íÇ§ÊÝ¸î¡×¤ËÃí°Õ
  4. 14. TDL¤Ç²¼È¾¿È²¡¤·¤Ä¤±¤¿¤« ÃËÂáÊá
  5. 15. ¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤¬Àä»¿¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¸©
  6. 16. ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×ÂåÉ½¤é3¿ÍÂáÊá
  7. 17. °¦»Ò¤µ¤ÞÍ¶Æ³·¸¤Ë ²í»Ò¤µ¤Þ´î¤Ö
  8. 18. ÂçÎÌ¤ÎÆÇÊª Âçºå¤ÎÂç³Ø¤Ç¾Ã¤¨¤ë
  9. 19. ¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞÂáÊá¤â ¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹
  10. 20. µß½õ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ»ö¸Î»à µÄÏÀ¤Ë
  1. 1. ¼«Å¾¼Ö°ãÈ¿¤ËÈ¿Â§¶â Ë¡À®Î©¤Ø
  2. 2. ¡Ö¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤ë¡×Ï¿²»Ê¹¤­µÄ°÷¼Õºá
  3. 3. Æó³¬»á»°ÃË¤Î½ÐÇÏÊóÆ»¡Ö·ù°­´¶¡×
  4. 4. ¡Ö¤è¤¯¤Ð¤ê¥Õ¥§¥¹¡×½ªÎ»¤ò¼Õºá
  5. 5. ¤Ò¤í¤æ¤­»á ÀÐ´Ý»á¤Î½ÐÇÏ¤ò±þ±ç
  6. 6. ¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀºî¼Ô¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤ÌäÂê
  7. 7. ¹üÀÞÊüÃÖ¡Ä²ð¸î»ÜÀß¤Î¾×·âÅªµÔÂÔ
  8. 8. ¡Ö¹ñÎ©Âç¤ÏÅ¬Àµ¤Ê¼ø¶ÈÎÁ¤ò¡×ÃÍ¾å¤²¤â»ë¡Ä
  9. 9. ÂÀÍÛ¥Õ¥ì¥¢¤Î±Æ¶Á ÍèÇ¯¥Ô¡¼¥¯¤«
  10. 10. 3²ó´÷¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Ë´¤­É×¤Î°ä»º ÀµÂÎ
  1. 11. ²¿¤À¤³¤ÎÌäÂê¡Ä1992Ç¯¤ÎÅìÂç¿ô³Ø
  2. 12. ¥Ñ¥ó¥¯¼Öµß½õ ¼óÅÔ¹â¤ÇÃËÀ­»àË´
  3. 13. ÃËÀ­2¿Í¤ò»É¤·¤¿¤« 20Âå·»ÄïÂáÊá
  4. 14. ¹­Åç¡¦°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡áÅìµþÅÔ¡Ä
  5. 15. Ãæ¹ñ·³´´Éô¤é¤¬ÍèÆü¡Ö´õË¾¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¯¤¿¡Ä
  6. 16. Åìµþ15¶èÊäÁª¤Ï­àÁªµóË¸³²­á¤ÇÂçº®Íð¡ª¡Ä
  7. 17. µ¬ÀµË¡²þÀµ¡¢Æñ¹ÒÉ¬»ê¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¡á¼«¡Ä
  8. 18. ¡ÖÎ³Î©¤Á¤Î¤è¤µ¡×ºÝÎ©¤Ä¿æÈÓ´ï
  9. 19. ¡ÖÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¡×ÆâÉô¤«¤éÆÍ¤­¾å¤²¤ò¶ô¡Ä
  10. 20. ¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Î¹­¹ð±ê¾å¤Ëµ¿Ìä
  1. 1. ÊÆ¾¯Ç¯ ·ã¿É¥Á¥Ã¥×¥¹1Ëç¿©¤Ù»àË´
  2. 2. ±Ñ¹ñ²¦¤Î¾ÓÁü²è RPG¤Î¥Ü¥¹¤òÏ¢ÁÛ
  3. 3. Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÀäË¾¥·¥Ê¥ê¥ª¡×µÞÉâ¾å¤«
  4. 4. ¥·¥ã¥àÁÐÀ¸»ù 3Ç¯¤ÇºÂ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
  5. 5. ´Ú¹ñ¥¢¥Ê ½ËË¤¤ò´éÌÌ¤Ë¼õ¤±Éé½ý
  6. 6. ÁÔÂç¤ÊÊÒÁÛ¤¤? ¼Â¤Ï¿ÆÆü¤Î¥¤¥é¥ó
  7. 7. ÅÄ¼ËÉî¿«¤òÏ¢È¯ ´ÚYouTuber±ê¾å
  8. 8. Ãæ¹ñ&¥í¥·¥¢ Î¾¼óÇ¾¤Ë¡Ö²¹ÅÙº¹¡×
  9. 9. °ÛÀ±¿Í¡Ö¥À¥¤¥½¥óµå¡×¶ä²Ï·Ï¤Ë?
  10. 10. ¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤ÇÈó¾ï»öÂÖÀë¸À
  1. 11. ´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼ ºÇ°­¤Î°Å¹õ´ü¤Ë?
  2. 12. Î©¤Á¿©¤¤¥¿¥³¥¹Å¹¡Ö°ì¤ÄÀ±¡×³ÍÆÀ
  3. 13. ÊÆÊ¼´ï¤Ç¤Î¹¶·â¡Ö¥¦¤¬ºÇ½ª·èÃÇ¡×
  4. 14. È¾Æ³ÂÎºÇÂç¼ê¤Î¹©¾ì¤ÇÇúÈ¯¤« ÊÆ
  5. 15. ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ç´¶ÅÅ ¼ó¤¬¾Ç¤²¤ë
  6. 16. Ïª·³ Ì±´Ö¿Í¤ò¡Ö¿Í´Ö¤Î½â¡×¤Ë?
  7. 17. ¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨ ¿·ÄÌ²ßÈ¯¹Ô¤ÇÂçº®Íð
  8. 18. ¥¢¥ê¥¨¥¯ÍøÍÑ¸å¤ËÆæ¤ÎÂðÇÛ ´Ú¹ñ
  9. 19. Áõ¿È¶ñ¤«¤éÈ¯¤¬¤óÀ­Êª¼Á¸¡½Ð ´Ú
  10. 20. ¤â¤¦°ìÅÙÃË¤Ë 2ÅÙÌÜ¤ÎÀ­ÊÌ°Ü¹Ô
  1. 1. »³¥Ñ¥ó À¨Àä¥Ö¥é¥Ã¥¯Ï«Æ¯¤Î¼ÂÂÖ
  2. 2. Âç¼ê´ë¶ÈÂà¿¦ ¥«¥¹¥Ï¥é¾ï½¬ÈÈ¤Ë
  3. 3. 160±ßÂæ¤Þ¤Ç±ß°Â¿Ê¤ó¤Àº¬ËÜ¸¶°ø
  4. 4. ¡Ö¤É¤¦¤·¤¿½»¾¦¡×Åê»ñ²È³¦·¨ÁûÁ³
  5. 5. iPhone¤¬·èºÑÃ¼Ëö¤Ë 16Æü¤«¤é
  6. 6. ¡Ö¤è¤¯¤Ð¤ê¥Õ¥§¥¹¡×Á°ÅÝ¤·¤Ç½ªÎ»
  7. 7. °ìÈÌ¿¦¤ÇÆþ¼Ò¤â50Âå¤ÇÁí¹ç¿¦Å¾¿È
  8. 8. ¥Ù¥ó¥Ä²ó¼ý ÁàºîÉÔÇ½¤Î¶²¤ì¤«
  9. 9. ¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×Çä¾åTOP5
  10. 10. ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â100±ß¡×¤ÏÊø²õ´Ö¶á¤«
  1. 11. ¡Ö³¹¤Î¼÷»Ê²°¤µ¤ó¡×Â¸Â³¤Î´íµ¡¤«
  2. 12. 551Ë©Íé ÉÔÀµÅ¾Çä¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤¹
  3. 13. ¥­¥ã¥Ù¥Ä¹âÆ­ ÇòºÚº®¤¼¤ÆÂÐ±þ¤â
  4. 14. ¥Ñ¥ï¥Ï¥é Ï«´ð¤È·Ù»¡¤ËÁÊ¤¨¤¿¤é
  5. 15. Åì¼Ç ¹ñÆâ¤ÇºÇÂç4000¿Íºï¸º¤Ø
  6. 16. ¥Û¥ó¥À¤¬EV¤Ë10Ãû±ß ½¾Íè¤Î2ÇÜ¤Ë
  7. 17. ¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿® NHK¤ÎÉ¬¿Ü¶ÈÌ³¤Ë
  8. 18. ½êÍ×16»þ´ÖÈ¾¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º½Ð±À¡×
  9. 19. ¥ß¥é¥ÎÉ÷¥É¥ê¥¢ ÃÍ¾å¤²¤·¤Ê¤¤Ìõ
  10. 20. ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤ªËß¤Î´ü´Ö¤âÁ´ÀÊ»ØÄê
  1. 1. iPhone¤ò»ëÀþ¤ÇÁàºî ¿·µ¡Ç½È¯É½
  2. 2. ¿Íµ¤¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ºÇÂç44%OFF
  3. 3. ¡ÖApple Pencil Pro¡×»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿
  4. 4. ÌýÊ¬85%¥«¥Ã¥È ÏÃÂê¤ÎÄ´Íý²ÈÅÅ
  5. 5. iPhone16 Pro Max¤ÏÎòÂåºÇÂç¤Ë?
  6. 6. ¡Ö¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡×30¼þÇ¯¤Ç°ìµóÊüÁ÷
  7. 7. Google¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥é¡×
  8. 8. ¥Þ¥¦¥¹¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³ê¤ë¡ª¥¬¥é¥¹À½¤ÎÂç¡Ä
  9. 9. ÏÃÂêºî¤â KindleËÜ¤¬ºÇÂç50%¤ªÆÀ
  10. 10. Ä¹´üµÙ²Ë Í½ÄêÄÌ¤ê¼è¤ì¤ë¿¦¼ï¤Ï?
  1. 11. ¡ÚAmazon¡ÛÃå°µ¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥á¥Ç¥£¥­¥å¥Ã¡Ä
  2. 12. ¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½Å¤ß¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥Æ¡Ä
  3. 13. ·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÈÉáÄÌ¼Ö °Ý»ýÈñ¤òÈæ³Ó
  4. 14. ¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥²¡¼¥à¡Ö¥È¥ï¥Ä¥¬¥¤¡×7·î23¡Ä
  5. 15. ²¬»³¥Ç¥Ë¥à ¡ß ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡£14¼ïÎà¤Îµ¡¡Ä
  6. 16. ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿¡¼¡ª ¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ä
  7. 17. iPhone¸þ¤±¤ÎºÇ¿·OS¡ÖiOS 15¡×¤¬È¯É½¡¢¡Ä
  8. 18. ¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼þ°Ï¤Î²»¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡Ä
  9. 19. Google¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸À¡Ä
  10. 20. £³¥Ñ¥Ã¥È¤¬¸º¤ê£±¥Ñ¥Ã¥È¤¬Áý¤¨¤ë¡£À¤³¦¡Ä
  1. 1. ±©À¸·ë¸¹ ÆÍÁ³¥Þ¥Ã¥Á¥ç²½¤ÎÍýÍ³
  2. 2. µ×ÊÝ·ú±Ñ ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¾·½¸¸«Á÷¤ê¤Ø
  3. 3. ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º ¾¯Ç¯¶Ã¤­
  4. 4. ¥Ï¥àÀ¶µÜ ±½¤µ¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥ÉÀè
  5. 5. Á°ÅÄÃÒÆÁ»á¡ÖÅ·ºÍ¡×¤ÈÇ§¤á¤¿ÂÇ¼Ô
  6. 6. ¡Ö¸í¿³¡×¤ËÂçÃ«ÉÔËþ? ÊÆµ­¼Ô¶Ã¤­
  7. 7. ÂçÃ«¤Ë¸£À©µåÄ¾·â ¶ìÌå¤ÇÊÆÅÜ¤ê
  8. 8. ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤¬Àè¤À¤í ¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð
  9. 9. ÂçÃ«13°Ì ¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÄ¹¼ÔÈÖÉÕ
  10. 10. º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á µð¿Í¤òÃÇ¤Ã¤¿ÍýÍ³
  1. 11. ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° VARÇÑ»ß¤Î²ÄÇ½À­
  2. 12. ºäËÜ¤¬¿½¹ðÏ³¤ì? »È¤¤Æ»ÌÜ·â¤«
  3. 13. ÃæÆü¡¦º¬Èø¤Îµ¯ÍÑË¡ SNSµÄÏÀºÆÇ³
  4. 14. ÂçÃ«¤Î¿Í·Á ¹â³ÛÅ¾ÇäÁê¼¡¤°
  5. 15. ÂçÃ« ºÊ¤Î»Ïµå¼°¤òÃÇ¤Ã¤¿¥ï¥±
  6. 16. ÂçÃ«ºÊ¤Î¸¬µõ¤µ ÊÆ¹ñ¤Ç¤âÀä»¿
  7. 17. ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜ 1°Ì·âÇË¤Ë³¤³°¾×·â
  8. 18. ¥É·³´ÆÆÄ ÂçÃ«¤Î¸«Æ¨¤·»°¿¶¸ÀµÚ
  9. 19. ÃæÆü ÃæÅÄæÆËõ¾Ã¤·¥Ó¥·¥¨¥É¾º³Ê
  10. 20. °úÂàÇÏ»Ù±ç¤Î´óÉÕ¶â ²áµîºÇ¹â³Û
  1. 1. ¹â¶¶&ÈÓË­¤Î¡Ö¸òºÝ1Ç¯¡×¤Ë°ãÏÂ´¶
  2. 2. ·ëº§¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×MCÀ¸ÊüÁ÷Âà½Ð
  3. 3. À¶ÄÍ¿®Ìé¤ËÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤« ËÜ¿ÍÄ¾·â
  4. 4. ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Íð¹Ô? Åì¹ñ¸¶»á¤¬²ó¸Ü
  5. 5. 6ºÐÂ©»Ò¤Î½÷ÅòNG¤Ëµ¿Ìä Åê¹ÆÊªµÄ
  6. 6. ¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤Î²¼Ãå»Ñ¤ËÈ¿¶Á
  7. 7. ¿å¥À¥¦ ¾Ã¤¨¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¸½¤ìÁûÁ³
  8. 8. °ìÀ¸&¤Þ¤ê¤¨¡ÖÄ¾É®½ðÌ¾¡×¤ËÃíÌÜ
  9. 9. º»Ìé²Ã¤µ¤ó¸µÎø¿Í¤Ë¥Õ¥¡¥óÊ°³´
  10. 10. ¡ÖF¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¸µSKE¤Îº£
  1. 11. ±ÊÌî²ê°ê ËèÆü¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤ëÌõ
  2. 12. Ìµ½¤ÀµÆ°²è¤Ç¹Ó²Ô¤®? ¾×·â¤Î¸ÀÆ°
  3. 13. 7 MEN¡¦¿ûÅÄ¤ÎÉÔ¶à¿µ¼Ì¿¿¤ËÈãÈ½
  4. 14. »ä¤âÌµ»ë¤µ¤ì¤¿ ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤òË½Ïª
  5. 15. ¹â¶¶°ìÀ¸ ·ëº§È¯É½¤ÇÌ¾Á°¤ËµÓ¸÷
  6. 16. ¹â¶¶°ìÀ¸¤ÈÈÓË­¤Þ¤ê¤¨ ·ëº§È¯É½
  7. 17. 18Ç¯Á°¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¾Ã¤¨¤¿·Ý¿Í¤Îº£
  8. 18. ¹â¶¶°ìÀ¸ ÌÀ¤«¤·¤¿À¨Àä¤Ê²áµî
  9. 19. ³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½Ð»º
  10. 20. À¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤«
  1. 1. È¿¹³´ü¤ÎÌ¼¤ÎÏÃ¤·À¼ ÆâÍÆ¤ËÊìÎÞ
  2. 2. Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Æ¤ëDAISO»¨²ß
  3. 3. ¾å»Ê¤ÈÉÔÎÑ¤â¡ÄÎ¹¹Ô¤Ç°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á
  4. 4. É÷Ï¤¤Î³°¤ËµÁÉã Æ±µï²ò¾Ã¤ò·è°Õ
  5. 5. ÀÜµÒ¶È¤Ï·Ð¸³¤¹¤Ù¤­ ÍýÍ³¤Ë¶¦´¶
  6. 6. °å»Õ¤È·ëº§ ¥»¥ì¥ÖºÊ¤Î¡Ö¸½¼Â¡×
  7. 7. ¤³¤ÎÉþ¼Î¤Æ¤ë? ¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î´ð½à
  8. 8. Åú¤¨¤ËÇ¼ÆÀ? °ìÈÖ·ù¤¤¤Ê²È»ö1°Ì
  9. 9. ¡ÖÃËÀ­¤Î»ØÌÓ¥à¥ê¡×½÷À­¤Î´ª°ã¤¤
  10. 10. ÊÖÉÊµñÈÝ µÒ¤Î¸ü¤«¤Þ¤·¤µ¤Ë¤¢Á³
  1. 11. Ù¹¤Í¤Æµ¢¤é¤Ê¤¤»Ò Éã¤Î¾×·â¹ÔÆ°
  2. 12. Ìë¤·¤«²ñ¤¨¤º ²ø¤·¤¤ÃËÀ­¤Î¹ÔÆ°
  3. 13. ¡Ö¤Ü¤Ã¤Á½÷»Ò¡×³Î¼Â¤Ë¥â¥Æ¤ëÍýÍ³
  4. 14. 2Àé±ß¤ÎÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥à Àä»¿¤Î¥ï¥±
  5. 15. ³ÑÀò¤â½üµî¤Ç¤­¤ë¤Õ¤­¼è¤ê²½¾Ñ¿å
  6. 16. Ãæ3Ì¼¡ÖÇ¥¿±¤·¤¿¤«¤â¡×¾×·âÅê¹Æ
  7. 17. Â¹¤ËÂ£¤êÊª¤â¡Ä²Ç¤ÎÎ¢¤Î´é¤Ë¶ÃØ³
  8. 18. »×¤ï¤º¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë&#9825;¡Ú¥æ¥Ë¥¯¡Ä
  9. 19. »È¤¤¾¡¼ê¡ý¥»¥ê¥¢¤Î¥¹¡¼¥×¥«¥Ã¥×
  10. 20. ³Ð¸çÂ­¤ê¤Ê¤¤ ÉÔÎÑÁê¼êÊÖ¤êÆ¤¤Á
x