番組企画で結婚生活を送ることになった白間美瑠に、夫の永田崇人が不意打ちでキスをし、サバンナの高橋茂雄が思わず「ああああ！」と声を上げた。【映像】イケメン俳優がアイドルの唇を奪った衝撃キス（46分頃〜）5月17日（金）、ABEMAのオリジナル恋愛番組『私たち結婚しました 5』の最終話が放送された。これまで使い捨てカメラで結婚生活の思い出を撮影してきた白間と永田。結婚生活最後となるこの日の朝、白間は自宅のリ