レトロなモノや雰囲気を求めて日本にやってくる外国人観光客の人が増えているようです。【写真を見る】急増！レトロにハマる外国人、ヤンキー乱入に仰天？ 昭和レトロな学校体験、平成レトロは注文数 約7倍【Nスタ解説】海外でも人気「日本のレトロ」 体験プログラムも山内あゆキャスター:日本の“レトロなもの”は海外の人にも人気になっています。千葉県君津市には「“昭和レトロな学校”1日体験」できるというサ