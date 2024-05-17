打者に専念する大谷が驚異的な打棒を披露してドジャースを牽引している(C)Getty Imagesついにトップの座に立った。MLB公式サイトが5月16日（日本時間17日未明）、打者のパワーランキングを発表。ドジャース・大谷翔平が今季4度目にして、初めてナンバーワンに支持された。直近の成績を元に公式サイトの記者や識者らの投票によって決められる、現役ナンバーワン打者コンテスト。大谷は今季過去3回において、7位、4位、2位と順位