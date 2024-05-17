韓国では、今後認証マークがない子ども用玩具や水遊び器具などはアリエクスプレス（ＡｌｉＥｘｐｒｅｓｓ）やテム（Ｔｅｍｕ）などを通した個人輸入が不可能になる。肌に直接触れる化粧品・衛生用品などに対してはリアルタイムのモニタリングをして有害性が確認されれば国内搬入を遮断する。韓国政府は１６日、韓悳洙（ハン・ドクス）首相主催で国政懸案関係長官会議を開き、このような内容の「消費者安全強化および企業競争力向上