タレントのアレクことアレクサンダーが16日に自身のアメブロを更新。怖くて即切った電話の内容を明かした。【映像】“オプションだけで300万円”アレクのポルシェ（複数カット）この日、アレクは「少し痩せましたー」というタイトルでブログを更新し「今回は途中で諦めずに75.6キロまでがんばります 夏までにね！！」と意気込みをコメント。「毎日タンパク質80g」「プロテインチキン 卵で頑張ってます」と説明し「プロテイン