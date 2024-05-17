2026年の月面着陸は、アポロ計画よりも困難なものになることが分かってきた。アポロ計画で月面を歩いた宇宙飛行士であるチャーリー・デュークは、1960年代から70年代かけてのアポロ号着陸に比べ、2年後に月の南極付近に有人着陸を目指す「アルテミスⅢ」の計画では、サイズの大きい宇宙船がより荒れた地形に到着することから非常に難しいものになるだろうと話した。 【画像】まるで地球!? NASAが火星の