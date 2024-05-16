¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ë¤¤Æü¤â¥Á¥é¥Û¥é¡Ä¡Äº£Ç¯¤Ï¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤Î½ÐÈÖ¤¬Áá¤Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£²ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î°ì·³¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¡ÖºÇ½Ü¥µ¥ó¥À¥ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£²Æ¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤É¡¢¿Íµ¤¥µ¥ó¥À¥ë¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À­¤â¡£¤¼¤Ò¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£ ¥é¥Õ¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¥×¥é¥¹¡£¥¯¥í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¥µ¥ó¥À¥ë ¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¯¥í¥¹ ¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥ì¥¶&#125