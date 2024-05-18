ドジャースの本拠地があるロサンゼルス市は、5月17日を「大谷翔平の日」に制定しました。現地17日、ドジャースの本拠地・ロサンゼルス市議会にスーツ姿で登場した大谷選手。そこで決まったのは。ポール・クレコリアン議長「本日をショーヘイ・オータニの日に制定する決議案が全会一致で承認されました」ロサンゼルス市議会は5月17日を「大谷翔平の日」に制定すると宣言しました。市議会は大谷選手について「プレーだけでなく、その