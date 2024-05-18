【カイロ時事】イスラエル軍が大規模な地上侵攻を計画するパレスチナ自治区ガザ最南部ラファ。国連によるとこれまでに約６０万人が避難したが、とどまる決意をした住民もいる。家族で動物園を運営する医学生ダリア・ジュマアさん（２８）だ。時事通信の電話取材にジュマアさんは、次第に近づく爆撃音におびえながらも「動物たちを置いては逃げられない」と語った。ジュマアさんの父は２３年前にラファで念願の動物園を開園。サ