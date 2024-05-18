東京都中央区銀座の高級クラブに放火をしたとして、警視庁は１７日、元従業員の男（３８）（住所不定）を非現住建造物等放火容疑で逮捕したと発表した。逮捕は１５日。発表によると、元従業員の男は３月１８日午前４時２０分頃、銀座のビル２階に入る高級クラブの更衣室に火を付け、壁や天井の一部を焼いた疑い。クラブは休業日で、けが人はいなかった。調べに「火は付けていない」などと容疑を否認している。男は２０２２年