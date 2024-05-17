衆議院東京15区の補欠選挙で他の陣営の演説を妨害したとして、警視庁は政治団体「つばさの党」の代表者ら3人を公職選挙法違反の疑いで逮捕しました。捜査幹部は「民主主義への挑戦」としていて、徹底的に捜査を進める方針です。【写真を見る】選挙妨害「つばさの党」代表ら3人逮捕、捜査の背景 逮捕に踏み切ったワケは？ 今後の政治活動は？【Nスタ解説】“演説妨害”や“選挙カー追い回し”も 「つばさの党」代表