エアコンが冷えない原因は？ もしかしたら「A／Cボタン」かも暑い日にクルマの「エアコンがなかなか冷えない…」と慌てることがあるかもしれません。実はあるボタンを押していないだけもしれないのです。それはどのようなボタンなのでしょうか。よく見かける「A／Cボタン」だが…押すとどうなる？次第に、暑さを感じる日中になってきました。とりわけ直射日光の影響を受けやすいクルマの中は温度が上がりやすいもの。その