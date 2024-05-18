米ロサンゼルス市は17日、ドジャース大谷翔平投手（29）の背番号にちなんで5月17日を「ショウヘイ・オオタニ・デー」（大谷翔平の日）とすることを正式に決め、その認定証を大谷に授与した。ロサンゼルス市議会はこの日、大谷がドジャースに在籍している期間は、5月17日を「ショウヘイ・オオタニ・デー」とする決議案を提出し、正式に承認した。市庁舎で行われた認定証授与式には大谷のほか、ドジャースのスタン・カステン社