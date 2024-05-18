飲酒運転で事故を起こして逃げたとして、石川県警は17日、警察署勤務の50代男性警部補を道路交通法違反（事故不申告、酒酔い運転）の疑いで金沢地検に書類送検したと発表した。また同日、免職の懲戒処分にした。監察課によると、男性警部補は3月1日午前2時ごろ、酒に酔って乗用車を運転し、白山市内で標識に接触し田んぼに転落したが、事故を申告しなかった疑いがある。通行人の110番通報で警察官が駆けつけた際、警部補は現場