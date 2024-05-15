65ºÐ°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤¬Áí¿Í¸ý¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ëÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¡Ê2019Ç¯¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¤è¤ê¡Ë¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ò²ñÌäÂê¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¹âÎð¼Ô¤ÎÀ¸³è¤¹¤ë½»µï¤Î¥´¥ß²°Éß²½ÌäÂê¤À¡£ÉÂµ¤¤äÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ê¥´¥ß¤ò½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹âÎð¼Ô¤ÎÀ¸³è´Ä¶­¤¬½ù¡¹¤Ë°­²½¤·¤Æ¡È¥´¥ß²°Éß¡É¤È²½¤·¤¿¤ê¡¢¥´¥ß¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿²È¤ÎÃæ¤Ç¸ÉÆÈ»à¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¶áÇ¯¡¢¸å¤ò·Ð¤¿¤Ê¤¤¡£ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤òµòÅÀ¤È