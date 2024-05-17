音楽プロデューサーのヒャダインが１７日、ＴＯＫＹＯＭＸ「バラいろダンディ」に出演。ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴからの独立を発表した「嵐」の松本潤についてコメントした。ヒャダインは「松本潤さんは演出家としても素晴らしくて、嵐のみならず、いろいろなＳＴＡＲＴＯの総合演出やってたり。いろいろなアーティストが使っているムービングステージってヤツがあるんですね。あれは松潤が考えた。でも色ん