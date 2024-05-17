¡ÖGrand Theft Auto VI(GTA6)¡×¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¤¬2025Ç¯½©¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Take-Two Interactive Software¤Î·è»»Êó¹ð¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Take-Two Interactive Software, Inc. Reports Results for Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 | Take-Two Interactive Software, Inc.https://www.take2games.com/ir/news/take-two-interactive-software-inc-reports-results-fourth-0Grand Theft Auto VI¤ÏRockstar Games¤¬³«È¯¤¹¤ë¥°¥é