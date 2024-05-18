現地時間５月17日に開催されたベルギーリーグの第39節（プレーオフ２の９節）で、日本人６選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）が三竿健斗と明本考浩が先発したルーベンとホームで対戦。１−１のドローに終わった。今シーズン限りでの引退を発表し、これが本拠地での現役最後の試合となる岡崎慎司は、鈴木彩艶、伊藤涼太郎、山本理仁、藤田譲瑠チマとともにスタメン出場（小川諒也はメンバー外）。慣れ親しんだCFでプレー