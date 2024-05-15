夫が妻の言うことをあまり聞いてない、あるいは聞いていても忘れることがあります。ＣＢＣラジオ『つボイノリオの聞けば聞くほど』の名物コーナー「ムカつく相方」には、「もっとちゃんと聞いて！」という妻たちの怒りの声が届いています。5月13日の放送でもつボイノリオと小高直子アナウンサーが、リスナーから届いた夫婦間の怒りを紹介します。