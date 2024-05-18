香川照之（58）が銀座のクラブホステスに対する性加害騒動で一切のテレビから消えたのが、2年前の2022年の8月。その後は、歌舞伎俳優・市川中車として糊口をしのぐ日々を送っていたが、そんな香川に願ってもない機会が訪れようとしているようだ。キー局ドラマ関係者はこう話す。竹内結子さん急死 ロケ現場で訃報を聞いたキムタクの慟哭「TBSが香川に対し、出演を打診したという話です。香川とTBSの結びつきは古い。騒動の前まで