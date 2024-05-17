µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¾¾²°¡×¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¿¼ÌëÎÁ¶â¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¾¾²°¡× ¿¼ÌëÎÁ¶â¤ÇºÇÂç10¡ó¤ÎÃÍ¾å¤²±¿±Ä¤¹¤ë¾¾²°¥Õ¡¼¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5·î13Æü¤«¤é¡¢µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¾¾²°¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÌó1³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë99Å¹ÊÞ¤Ç¿¼ÌëÎÁ¶â¤ò»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿¼Ìë¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë½¾¶È°÷¤Î¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢Ìë¤Î10»þ¡ÁÍâÄ«5»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÎÃíÊ¸¤ËºÇÂç10¡ó¤ÎÎÁ¶â¤¬