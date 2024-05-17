ハリケーン並みの暴風雨が発生し、少なくとも4人が死亡です。■窓ガラス無残に100万軒が停電激しい爆音とともに送電線から火花が飛び散りました。遠くに青い光が放たれたその瞬間、手前の建物の明かりが消えます。次々と市民が避難する大型スーパー。外では雨が真横に。無人の買い物カートも流されていきます。店はこの後、真っ暗に。テキサス州全体で100万軒近くが停電したといいます。買い物客が外へ出ようとすると、